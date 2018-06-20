Российских школьников обучат гаджеты: Минпросвещения хочет избавиться от бумажных учебников

Министерство просвещения предложило отказаться от части традиционных учебников в рамках проекта «Цифровая школа». Программа призвана облегчить жизнь учителям и качественно улучшить образование каждого отдельного ученика в зависимости от его особенностей. Эксперты не советуют торопиться с воплощением идеи в жизнь, так в России банально нет качественного обучающего контента, а возрастные преподаватели попросту не смогут приспособиться к новым технологиям.

В общей сложности на проект «Цифровая школа» потребуется более 500 млрд рублей, пишет РБК. Предполагается, что уже к концу 2020 года бумажные учебники по 11 предметам заменят устройства персонального доступа. Благодаря высоким технологиям участвовать в уроке удаленно смогут и дети с нетяжелыми заболеваниями.

В Минпросвещения пока не комментируют отдельные положения проекта, ссылаясь на то, что работа над ним продолжается. По словам представителя профсоюза учителей Леонида Перлова, вероятно, речь идет о замене учебников по основным предметам – русский язык, геометрия, алгебра, литература, биология и другим – их как раз около десяти.

Конечно, цифровизация методической литературы не единственное нововведение. «Запуск приоритетного проекта «Цифровая школа» является важнейшим этапом на пути реализации программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». В рамках приоритетного проекта планируется создать цифровую экосистему, благодаря которой станет возможным процесс перехода к автоматизированному делопроизводству, работе с цифровыми инструментами», – сообщили в министерстве.

Предполагается, что эта система облегчит жизнь учителям, например, однотипные домашние задание будут проверяться автоматически. К тому же она будет способна диагностировать индивидуально-психологические особенности, способности, таланты и предпочтения ученика, а также информировать школьника, его родителей и учителей о возможности участия в профильных конференциях, проектах, грантах и олимпиадах.

Однако эксперты предупреждают о некоторых проблемах, с которыми могут столкнуться чиновники в ходе реализации затеи. Например, качественных проработанных цифровых материалов в России не существует. Все, что сейчас есть – цифровые копии классических учебников. Кроме того, цифровизации могут воспротивиться ее главные двигатели – учителя. Преподавательский состав в основном состоит из женщин старшей возрастной категории, некоторые из них не хотят и не могут осваивать новые технологии, а с повышением пенсионного возраста на 8 лет ситуация только усугубится.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.18

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