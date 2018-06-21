Запрет на усыновление детей людьми с ВИЧ признан противоречащим Конституции РФ

Конституционный суд встал на сторону больных ВИЧ россиян, которым не позволяют усыновлять детей. Подобный запрет не соответствует Конституции России, говорится в постановлении КС.

Российское законодательство не запрещает гражданам с ВИЧ усыновлять и брать под опеку детей. Однако в Семейном кодексе есть пункт о том, что запрет распространяется на основании «наличия инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией».

Таким образом, ВИЧ-инфицированные россияне не могут взять в семью ребенка. В 2014 году Верховный суд признал этот фактический запрет законным. Но Конституционный суд счел, что при решении вопросов усыновления стоит учитывать требования международно-правовых актов, в которых говорится о приоритете обеспечения интересов ребенка и его потребности в любви.

К тому же, мировое сообщество настаивает на том, что люди с ВИЧ не должны рассматриваться, как представляющие угрозу здоровью населения.

КС рассматривал дело супругов из Подмосковья. Жена была заражена ВИЧ в медицинском учреждении. Ее сестра с помощью искусственного оплодотворения родила паре ребенка. Мать отказалась от родительских прав, но усыновить малыша супругам не дали. Они долго оспаривали запрет в судах.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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