Рособрнадзор отобрал аккредитацию у Московской высшей школы социальных и экономических наук

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка). Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

В документе указывается, что решение принято на основании «заключения по результатам аккредитационной экспертизы». В заключении экспертизы говорится, что ряд направлений подготовки бакалавриата и магистратуры не соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Кроме того, из документа следует, что квалификация нескольких завкафедрой не соответствует необходимым характеристикам для занимающих должности руководителей специалистов высшего профессионального образования.

Российско-британское высшее учебное заведение Московская высшая школа социальных и экономических наук было создано в 1995 году британским социологом Теодором Шаниным. Студенты школы могут выбрать программу российской или британской магистратуры, а по окончанию получить диплом Манчестерского университета во втором случае.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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