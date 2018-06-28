РЖД объявили о сокращении почти 30 тысяч сотрудников к 2025 году

К 2025 году РЖД собирается сократить численность своих сотрудников с 737 тысяч до 709 тысяч человек. Об этом говорится в презентации долгосрочной программы развития железнодорожной монополии.

Какие именно подразделения затронет оптимизация персонала, не уточняется, передает РБК. Однако известно, что уменьшать число работников будут с учетом естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов внутри компании и переобучения новым профессиям.

Согласно презентации сокращения будут проходить благодаря внедрению новых технологий и цифровизации процессов, а также объединению функций разных профессий. РЖД прежде всего требуются IT-специалисты, машинисты, которые дистанционно контролируют поезда, операторы летательных аппаратов диагностики инфраструктуры и другие.

В компании заявили, что сокращение 28 тысяч человек – мера вынужденная. Кроме того, в РЖД заверили, что не собираются просто механически увольнять людей. Сотрудников постараются перевести на другие места и дать новый опыт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

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