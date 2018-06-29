За чистоту придется заплатить: из-за «мусорной реформы» подорожает вывоз отходов

Решение «мусорной проблемы» России требует огромных финансовых вложений. Деньги на эти цели возьмут у населения, повысив тарифы за вывоз мусора. По оценкам ассоциации «Чистая страна», которая работает с правительством над реформой отрасли, плата в среднем по России вырастет на 12%. Однако, по словам представителей компаний по переработке мусора, окончательный рост может значительно превысить оценочный.

Как рассказали «Известиям» в ассоциации «Чистая страна», средняя стоимость вывоза и утилизации мусора при переходе на новую систему вырастет на 11,84%. Общий размер коммунального платежа увеличится на 1%. То есть гражданин будет платить в среднем примерно на 30 рублей в месяц больше, чем сейчас.

В Минэкономразвития подтвердили, что включение платы за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) в состав платы за коммунальные услуги, безусловно, приведет к росту совокупного платежа граждан. Впрочем, более точных данных предоставить пока не смогли.

Новая система по работе с мусором должна заработать в России с начала следующего года. До 1 мая 2018 региональные власти должны выбрать оператора, а с 1 июля установить новые тарифы. Известно, что в 11 субъектах уже работают 13 операторов, в 67 регионах выбраны 170 операторов, но к работе они пока не приступили. В 13 регионах только объявлен конкурс, а в Москве, Пермском крае и Самарской области к выбору операторов еще не приступали.

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отмечает, что в среднем россиянин производит полтонны отходов в год, за утилизацию мусора он должен платить около 2 тысяч рублей. Только тогда будет возможно наладить эффективную систему обращения с ТКО.

В свою очередь операторы мусорного рынка заявляют, что уже сейчас тарифы на вывоз мусора в нескольких крупных городах значительно выросли. По разным оценкам, сборы увеличились на треть, а кое-где и в два раза. Поступил сигнал о завышении тарифа в 12 раз, пока это случай единичный.

Даже если власти пересмотрят окончательный тариф, в любом случае рост значительно превысит прогнозируемые 12%, заявляют представители мусорных компаний. По их словам, тарифы могут подскочить даже на 65-70%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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