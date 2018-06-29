Россия оказалась в десятке самых опасных стран мира

В списке Глобального индекса мира (Global Peace Index) 2018 года Россия оказалась в десятке самых опасных стран. Об этом сообщается на сайте Vision of Humanity.

Исследователи проанализировали ситуацию в 163 государствах. Учитывались уровень криминала, число террористических актов, обращение оружия, коррупция, число сидящих в тюрьмах людей, а также количество убийств. Отмечается, что в 2018 году наша планета наименее мирная, чем когда-либо за последнее десятилетие.

Самыми безопасными странами признаны Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. На последнем месте рейтинга оказалась Сирия, ее специалисты посчитали самой опасной в мире страной. Также среди аутсайдеров Афганистан, Южный Судан, Ирак и Сомали.

Россия оказалась на 154-й строчке и таким образом вошла в список десяти наименее безопасных государств планеты. Испортили репутацию РФ плохие внешнеполитические отношения, экспорт оружия и высокое число заключенных.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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