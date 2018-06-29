Голый протест: россиянки обнажились против повышения пенсионного возраста (ФОТО)

Жительницы Ростова-на-Дону экстравантным способом выразили свой протест против затеянной правительством РФ пенсионной реформы. Активистки Демократической коалиции Дона разделись и устроили одиночные пикеты на городских улицах, протестуя против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила одна из участниц акции Анастасия Шевченко на своей странице в Facebook.

По словам активистки, она и ее соратница Мария Кривенко вышли на флешмоб #ТрусЫПротеста после того, как городская администрация отказала им в проведении митинга против пенсионной реформы.

участница протестной акции Мария Кривенко, фото со страницы Анастасии Шевченко в Facebook

Шевченко уточнила, что активистки были согласны организовать митинг 6 июля на площадке в Левенцовке, которую мэрия выбрала для проведения массовых общественных мероприятий во время чемпионата мира по футболу, однако чиновники отказались согласовать протестную акцию на этой территории, ссылаясь на то, что она занята весь день.

Своей голой акцией девушки хотели привлечь внимание не только к теме повышения пенсионного возраста, но и к росту ставки НДС, подорожанию автомобильного топлива, увеличение тарифов ЖКХ.

«Государство обворовывает нас. Поэтому мы провели одиночные пикеты отчаяния и безысходности. Правительство повышает пенсионный возраст и НДС. Растут цены на бензин, повышаются госпошлины, вверх с 1 июля идут цены на коммуналку. Друзья, нас обобрали до трусов. Хватит это терпеть», – написала Шевченко, призвав представительниц из других городов России присоединиться к флешмобу.

Активистка надеется, что еще можно добиться от властей отмены пенсионной реформы. «Правительство сейчас «замеряет температуру по больнице», смотрит, как общество реагирует на нововведения. Нужно не сдаваться и бороться за свою нормальную жизнь», – заявила Шевченко в комментарии изданию donnews.ru.

Ранее ростовские власти отказали коммунистам в проведении митинга против повышения пенсионного возраста 1 июля у входа в парк Горького.

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Совет Госдумы направил законопроект в региональные парламенты для подготовки отзывов и рекомендаций в срок до 18 июля. Закон о пенсионной реформе может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, вылившееся в протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, анонсировав подготовку митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий, общественных движений и оппозиционный политик Алексей Навальный. Подписи под онлайн-петицией против пенсионной реформы, инициированной КТР, поставили почти 2,6 млн человек.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 29.06.18

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