Бизнесмен в Югре вышла голой к мэрии, протестуя против повышения пенсионного возраста

В городе Пыть-Ях (ХМАО) голая женщина вышла с протестом против повышения пенсионного возраста на площадь перед городской администрацией. ЧП произошло вечером, видео появилось в Сети 26 июня 2018 года. Как выяснилось, это владелица парикмахерской – женщина сама сказала об этом тому, кто снимал её на видео.

«Я живу здесь, в городе Пыть-Яхе, 50 лет, у меня парикмахерская на центральной улице. Мне все равно как я выгляжу, но мне не все равно, что делают с моим народом. Вы это все можете понять (обращаясь к наблюдателям – прим.ред)? Почему я так вышла? Вы можете меня забрать на десять уголовных кодексов. Ребята, короче, вот я все перед вами, кто меня знает. Я зарабатываю, обеспечиваю себя и своих детей. Но это лишь малая часть того, что я могу сделать. Грабят мой народ», – выкрикивала женщина в отчаянии.

Не исключено, что женщина была нетрезва. Вероятно, после громкого протеста её забрали полицейские. На момент подготовки материала получить комментарии в полиции не удалось.

Напомним, в Госдуму внесён законопроект о повышении пенсионного возраста. Для женщин – до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Депутаты ждут отзывы от парламентов регионов. Население на реформу отреагировало негативно.

Пыть-Ях, служба информации

Пыть-Ях. Другие новости 26.06.18

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