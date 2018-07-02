Наркотики, убийство и кражи: во ФСИН назвали самые «популярные» преступления в России

Федеральная служба исполнения наказаний рассказала, за что чаще всего в России лишают свободы. Возглавляет список самых «популярных» преступлений деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотических веществ.

В 2017 году более 136 тысяч человек отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками. На втором месте – убийства, по этим статьям осуждены около 123 тысяч человек. Замыкают ТОП-5 преступлений кражи (73 493 человека), разбой (34 346 человек) и грабежи (27 382 человека), пишет RT со ссылкой на данные ФСИН.

Стоит отметить, что пять лет назад рейтинг выглядел несколько иначе, тогда на первом месте были убийства, затем преступления, связанные с наркотиками.

В целом с 2012 года число заключенных в России снизилось с 585 020 человек до 495 139 человек.

Кроме того, уменьшилось количество лишенных свободы несовершеннолетних. В 2012 году наказание отбывали 2354 малолетних преступника, в 2017 – 1443. Чаще всего подростков сажают за разбой и грабеж (327 человек), кражу (204 человека), изнасилование (168 человек), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (150 человек) и убийство (119 человек).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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