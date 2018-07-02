Депрессия и разрушение семьи: социологи назвали новую опасность пенсионной реформы

От инициированной правительством РФ пенсионной реформы пострадают не только сами пенсионеры, но и младшее поколение, которому в силу сложившегося в стране семейного уклада финансово помогают старшие. Такая поддержка детей и внуков со стороны старшего поколения нередко служит источником регулярной подпитки семейных бюджетов представителей младших поколений. Повышение пенсионного возраста в обозначенные кабмином сроки не только отложит время начала выплаты пенсии, но и окажет сильное негативное влияние на устоявшуюся систему образа жизни в ряде семей, где пожилые помогают молодым. В итоге жертвами пострадает не только самое старшее поколение, но и их дети с внуками. Об этом пишет газета «Ведомости» в редакционном комментарии, ссылаясь на исследования социологов из Высшей школы экономики и РАНХиГС.

Как отметила социолог Анна Миронова из ВШЭ, семей, члены которых не оказывали бы друг другу помощь (как материальную, так и нематериальную), в России очень мало. Так, согласно результатам социсследования, проведенного в 2011 году, почти треть респондентов в России (26%) заявили, что бабушки и дедушки помогают им финансово. 23% опрошенных отметили, что родители часто помогают взрослым детям, присматривая за внуками. Несмотря на маленькие пенсии, ежемесячно помогали детям деньгами 16,7% бабушек и дедушек. Что касается внуков, им несколько раз в год помогали деньгами 11,7% бабушек и дедушек, указывает Миронова (в обратной помощи задействованы только 7 и 1% респондентов соответственно).

Такое положение дел – помощь старших поколений младшим, считается в России нормальным, указывает издание. Так, 65% россиян в ходе опроса в 2011 году заявили, что бабушки и дедушки должны помогать детям материально. Как отмечает директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин, пенсии родителей или бабушек с дедушками часто идут у детей или внуков на выплату кредитов или другие запланированные траты – при этом нередко кредиты берут именно с расчетом на пенсионные выплаты). Для них отсрочка начала выплаты пенсий в связи с повышением пенсионного возраста будет серьезным ударом, считает эксперт, отмечая, что, в отличие от зарплат детей, пенсии стабильны как по регулярности выплат, так и по их размеру.

Оказывать помощь детям и внукам, а также престарелым родителям пенсионерам позволяет второй источник дохода – работа. Многие россияне в первые несколько лет после наступления пенсионного возраста продолжают трудиться, часто на низкоквалифицированной работе без оформления занятости, чтобы не терять льготы или индексации пенсий, указывают социологи. Рогозин полагает, что лишение пенсионного дохода сильно ударит по семейному бюджету и может привести как минимум к депрессии, которую будут испытывать не только люди предпенсионного возраста, но и члены их семей.

Более того, прогнозирует социолог, форсированная реализация заявленной правительством пенсионной реформы усугубит ситуацию. «Фактически людей предпенсионного возраста лишили права на планирование своей (и близких) жизни даже в среднесрочной перспективе», – полагает он. Эксперт в итоге делает неутешительный вывод: повышение пенсионного возраста не только ухудшит финансовое положение семей, где есть пенсионеры, но и «будет психологически их разрушать».

Как сообщал «Новый День», 16 июня кабинет министров внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа стартует с 2019 года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Совет Госдумы направил законопроект в региональные парламенты для подготовки отзывов и рекомендаций в срок до 18 июля. Закон о пенсионной реформе может быть одобрен в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, вылившееся в протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России и объявили о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий, общественных организаций и оппозиционер Алексей Навальный. Онлайн-петицию против пенсионной реформы, инициированную КТР, подписали почти 2,6 млн человек. В минувшее воскресенье, 1 июля, митинги против повышения пенсионного возраста прошли на Дальнем Востоке, Сибири, Поволжье, севере и юге России. Самой массовой оказалась акция протеста в Омске – на митинг пришли более 3,5 тыс. человек. В ходе протестов россияне выступали не только против пенсионной реформы, но и требовали отставки правительства и президента РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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