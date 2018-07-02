Протест против пенсионной реформы ширится: митинги охватят еще десятки городов России

Волна протеста в России против пенсионной реформы набирает обороты. Митинги против повышения пенсионного возраста в ближайшие дни намечены еще в 55 городах, сообщает общественный комитет общероссийской кампании «Народ против повышения пенсионного возраста».

В 20 городах протестные акции уже согласованы местными администрациями. В их числе – Абакан (митинг пройдет 5 июля), Бийск (3 июля), Борисоглебск (7 июля), Всеволожск (7 июля), Дзержинск (5 июля) Димитровград (4 июля), Йошкар-Ола (5 июля), Киров (3 июля), Пермь (4 июля), Петрозаводск (7 июля), Самара (3 июля), Саратов (3 июля), Симферополь (7 июля), Тюмень (3 июля), Челябинск (5 июля), Череповец (4 июля), Ярославль (4 июля). В Москве профсоюзы планируют провести митинг 18 июля, сразу после окончания ЧМ-2018, так как в городах, где проводятся матчи мундиаля, на это время указом президента РФ были введены особые правила для проведения массовых мероприятий.

Стоит отметить, что 1 июля митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста прошли в 45 крупных городах России, за исключением тех, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Самыми массовыми акциями стали митинги в Омске (участвовало около 4,5 тыс. человек), Челябинске (более 2 тыс. человек), Вологде и Перми (в каждом больше 1 тыс. человек). Крупные акции, набравшие от нескольких сотен до тысячи участников, прошли в Биробиджане, Брянске, Иваново и Кинешме (Ивановская область), Ижевске, Калуге, Кургане, Липецке, Миассе (Челябинская область), Мурманске, Оренбурге, Саратове, Томске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Протестные акции 1 июля в разных регионах были организованы местными отделениями КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР, ПАРНАС и других партий, профсоюзными объединениями, местными инициативными группами.

В общественном комитете протестных действий «Народ против повышения пенсионного возраста» отмечают две важные черты, которые характеризуют сегодняшний этап протеста – широкая география уличных акций и наметившаяся тенденция к консолидации общественных и политических сил в борьбе против пенсионной реформы. Если во второй половине июня во многих городах с инициативой проведения протестных акций выступали разные силы, действовавшие разрозненно, то «в последние дни наметилась явная тенденция к координации действий различных сил и проведению совместных акций», отмечается в сообщении. «Консолидация протеста станет определяющей для судьбы законопроекта, рассмотрение которого намечено в Госдуме в первом чтении 19 июля», – заявили в общественном комитете.

Напомним, что в течение июня акции протеста против пенсионной реформы прошли в 50 городах страны.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, вылившееся в акции протеста. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. О готовящихся протестных акциях также заявили ряд политических партий. КПРФ готовит документы для проведения всероссийского референдума.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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