Россияне теряют веру в светлое будущее: треть готовится к худшей жизни

Жители России за последний год стали пессимистичнее оценивать свою жизнь, материальное положение и экономическую ситуацию в стране в целом, свидетельствуют результаты июньского опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как отмечают социологи, все индексы социального самочувствия населения в июне 2018 года ухудшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно результатам исследования, индекс удовлетворенности россиян своей жизнью оказался равен 53 пунктам, тогда как год назад этот показатель достигал 56 пунктов. Меньше половины россиян (46%) признались, что жизнь в целом их устраивает, об обратном заявили 23% участников опроса. Еще 30% заявили, что удовлетворены частично.

Также за год резко снизился уровень социального оптимизма – до 36 пунктов с 59. Гражданам было предложено ответить на вопрос «Как вы считаете, через год вы (ваша семья) будете жить лучше, хуже или так же, как сейчас?» 24% респондентов полагают, что жить станет лучше (против 33% в прошлом году), хуже – 26% (против 16% в 2017 году), 38% – так же, как сейчас, затруднились с ответом 12%.

Россияне стали значительно хуже оценивать экономическую ситуацию в стране – 37 пунктов против 53 годом ранее. Доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике как плохое и очень плохое, в два раза превышает долю тех, кто дает положительные оценки (29% и 14% соответственно). При этом 52% опрошенных дают ситуации в экономике средние оценки.

Индекс оценки материального положения составил 50 пунктов против 63 в прошлом году. Своим материальным положением довольны лишь 14% опрошенных, негативную оценку дают 25% респондентов (против 18% в прошлом году). 61% респондентов оценивают материальное положение семьи как среднее.

Индекс оценок общего вектора развития страны снизился с 75 пунктов до 52. Число несогласных с тем, что дела в стране идут в правильном направлении, выросло вдвое – 11 до 22%. Тех, кто думают об обратном, составляет 31% (против 45% в 2017 году). Остальные (43%) считают, что страна развивается в верном векторе лишь отчасти.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова связывает ухудшение социального самочувствия россиян со значительным ростом цен на автомобильное топливо и объявленной правительством антинародной пенсионной реформой. «Самый заметный провал возникает в сфере ожиданий – многие предполагают, что в ближайшем будущем их материальное положение станет хуже. Перспектива затягивания поясов не выглядит радужной и правильность выбранного направления развития страны начинает подвергаться сомнению», – констатирует социолог.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 июня 2018 года методом телефонного интервью. В опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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