Стали известны регионы с самым грязным воздухом: антирейтинг возглавила Бурятия

Специалисты Роспотребнадзора составили список субъектов страны, в которых содержание в воздухе вредных для здоровья веществ превышает нормы. Оказалось, что тяжелее всего дышать жителям Бурятии. Главная причина загрязнения атмосферы – устаревшее оборудование промышленных предприятий, а также частные котельные, которые работают на угле.

Эксперты взяли пробы атмосферного воздуха в разных регионах страны и выявили те, в которых превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, пишут «Известия». Примечательно, что в ТОП-5 субъектов с самым плохим воздухом не попали территории Урала, которые традиционно возглавляют подобные рейтинги из-за концентрации в УРФО предприятий тяжелого машиностроения.

На первом месте оказалась Республика Бурятия. Основная причина отравленного воздуха здесь кроется в угольных котельных в частном секторе, которые выбрасывают в атмосферу бензапирен. Местные власти к 2020 году собираются решить проблему централизацией отопления.

Вторую строчку антирейтинга занял Хабаровский край. Затем идет Иркутская область, в правительстве которой заявили, что выбросы вредных веществ в регионе в последние пять лет снижаются, однако наличие предприятий всех отраслей промышленности на территории региона неизбежно приводит к загрязнению воздуха. В атмосферу попадают бензапирен, взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид.

На четвертом месте Красноярский край, а замыкают список аутсайдеров Курская область и Крым, разделившие пятое место. Власти Курской области также заявили, что благодаря модернизации транспортной системы и снижению количества выбросов промпредприятий «по итогам 2017 года доля проб с превышением ПДК загрязняющих веществ снизилась с 2,9% в 2016 году до 2,3%». Данные о загрязненности воздуха в Крыму не касаются курортных зон, где нет заводов.

В целом в России за последние шесть лет ситуация в этой сфере улучшилась, отмечают в Роспотребнадзоре. Менее 0,75% проб содержали химические примеси на уровнях выше установленных гигиенических нормативов. Как и в предыдущие годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха сельских поселений ниже, чем городских.

В то же время экологи заявляют, что российские методы контроля за атмосферным воздухом устарели. Чтобы можно было дать полную оценку его качеству, необходимо усовершенствовать системы наблюдения. Только Москва входит в европейскую систему наблюдения, во всех остальных регионах оно проводится вручную, поэтому результаты не всегда отражают истину.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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