Глава Минтруда России Максим Топилин допустил сокращение рабочей недели до двух-четырех дней при развитии роботизации и автоматизации труда. Министр при этом выразил уверенность, что резкое сокращение рабочей силы при этом не произойдет.

«Мы просто будем меньше работать – четыре дня или, допустим, два дня», – отметил Топилин в эфире радиостанции «Говорит Москвы», говоря о последствиях внедрения роботов и повышения автоматизации труда на производствах и в офисах.

Глава Минтруда в связи с этим уверяет, что значительного сокращения работников не произойдет, поскольку, по его словам, сотрудникам компаний нужно будет заниматься разработкой и внедрением таких автоматизированных систем.

Отметим, что эта тема актуальна в свете инициированного правительством РФ повышения пенсионного возраста, против чего, согласно результатам соцопросов, выступает большинство россиян. Одним из негативных последствий пенсионной реформы называют проблему трудоустройства. Пожилым людям (и не только им) будет сложнее найти работу при активном запуске новых технологий. Ранее на это обращали внимание правительственные эксперты. В частности, аналитики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) выступили с прогнозом, согласно которому каждый второй трудоспособный житель России может потерять работу из-за автоматизации производства. Специалисты предположили, что в случае одномоментной роботизации из активной хозяйственной деятельности могут быть исключены 49,3% трудоспособных граждан. В сырьевых регионах и там, где высока доля традиционных услуг, этот показатель превышает 50%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.18

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