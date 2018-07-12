В России появится госстандарт по пожарной безопасности

В России хотят ввести государственный стандарт по пожарной безопасности, который будет обязательным для торговых предприятий, административных учреждений, офисов и других организаций. Проверки на соответствие новому ГОСТу будут проводиться каждый месяц. Вся информация об итогах таких аудитов появится в публичном доступе в национальном реестре.

Над проектом нацстандарта «Организация производственного контроля в области пожарной безопасности» работал специальный комитет, созданный на базе Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ), пишут «Известия». Предполагается, что соответствие ГОСТу будет поначалу добровольным, но через 2-3 года станет обязательным.

В настоящее время российские законы предусматривают различные формы оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности. Однако нет определенности в том, в каких случаях и с помощью какой процедуры должна проводиться оценка. Новый стандарт ликвидирует этот пробел.

Отныне ответственным за пожарную безопасность нельзя назначить случайного работника, как это было ранее. Такой сотрудник должен пройти специальное обучение. Также компания на договорной основе может поручить работы в этой сфере независимой экспертной организации, которая возьмет все вопросы на себя.

В том случае, если проверка выявила нарушения, а начальниик не посчитал нужным выделить средства для их исправления, тогда при пожаре ответственность понесет именно руководитель, а не сотрудник, ответственный за пожарную безопасность.

Сведения обо всех выданных экспертных заключениях будут храниться в открытом национальном реестре. Копия о результатах проверки в течение пяти дней будет направляться в структурное подразделение регионального МЧС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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