Мигранты не помогут: России грозит убыль населения впервые за 10 лет

Население России может начать сокращаться впервые с 2009 года. Дело в том, что уменьшился миграционный прирост, который больше не сможет компенсировать естественную убыль, возникшую из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения 1990-х. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном специалистами РАНХиГС и Института Гайдара.

По данным Росстата, в первые четыре месяца 2018 года естественная убыль населения составила 147,2 тысячи человек, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года – 111,8 тысяч. С января по май текущего года число родившихся детей сократилось почти на треть в сравнении с тем же периодом 2017 года.

В последние несколько лет естественное сокращение населения компенсировалось за счет прибывающих из других стран. Однако поток мигрантов также постепенно снижается. За первые четыре месяца 2018 года в Россию с планами пробыть длительное время въехало 57,1 тысячи человек, что меньше, чем за аналогичный период 2017 года (64,9 тысячи) и 2016 года (71,2 тысячи). Стоит отметить, что Росстат учитывает мигрантов, которые прибыли в Россию на ПМЖ или с целью пребывания сроком на девять месяцев и более. Выбывшими считаются те, чей срок пребывания в РФ закончился, но далеко не все из них возвращаются на родину.

В начале года миграционный прирост компенсировал меньше половины естественной убыли. По словам экспертов, если тенденция сохранится, то уже в текущем году – впервые с 2009 года – население России может начать сокращаться. Базовый прогноз Росстата также предусматривает сокращение населения, но только с 2020 года.

В настоящее время лидерство среди миграционных доноров России у Украины (+7,4 тысячи человек) перехватил Таджикистан (+12,1 тысячи), также опередив Казахстан и Узбекистан. Из стран дальнего зарубежья в РФ приехали около 2 тысяч человек. В основном это мигранты из Индии, Турции, Вьетнама и Афганистана. В то же время сохраняется убыль в миграции со странами Запада (Германия, США, Канада). Это значит, что туда уезжают больше граждан, чем приезжает оттуда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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