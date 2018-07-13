В Уголовном кодексе РФ могут появиться новые статьи

Следственный комитет поднимает вопрос уголовной ответственности врачей и предлагает дополнить УК РФ двумя новыми статьями. В ведомстве считают, что действующие нормы не учитывают особенности профессиональной медицинской деятельности.

По итогам консультаций с Союзом медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» была создана рабочая группа по вопросам подготовки предложений о внесении в УК РФ, сообщили в пресс-службе СКР.

«Цель деятельности этой рабочей группы – совершенствование правоприменительной практики, которая позволит с одной стороны добиться исключения случаев необоснованного привлечения врачей к уголовной ответственности, с другой – более эффективно защищать права пациентов от возможных неквалифицированных действий медицинских работников», – говорится в сообщении.

С каждым годом в России возбуждается все больше уголовных дел, связанных с медицинской деятельностью. Так в 2016 году следственными органами было возбуждено 878 таких уголовных дел, а в 2017 году – уже 1791.

В то же время в рамках действующего законодательства такие деяния квалифицируются по четырем статьям УК, при этом ни одна из них не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности. Судебная практика также не имеет единообразия.

СКР предлагает ввести новые статьи: 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Кроме того, ведомство выступает за изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

«Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом как права пациентов, так и медицинских работников», – подчеркнули в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.07.18

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