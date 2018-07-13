«Пенсионные» протесты не дают подняться рейтингу Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина продолжает держаться на уровне ниже 50% на фоне митингов протеста против пенсионной реформы в российских регионах, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 7-8 июля.

Отвечая на вопрос, за кого из участников выборов президента в марте 2018 года они бы проголосовали в ближайшее воскресенье, 49% респондентов выбрали Владимира Путина. Неделей ранее действующего главу государства поддержали столько же граждан. Стоит отметить, что за неделю с 10 по 17 июня, когда правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, рейтинг президента РФ обвалился с 62% до 54% и в последующую семидневку продолжил снижение, зафиксировавшись затем на отметке в 48-49%.

Согласно итогам опроса, о «безусловном доверии» президенту заявили 27% респондентов, как и неделей ранее. 34% граждан признались, что «скорее доверяют» Путину (неделей ранее 36%), 17% – «скорее не доверяют» (столько же на предыдущей неделе), еще 16% – «безусловно не доверяют» (15% неделей ранее). Отметим, что в мае о «безусловном доверии» главе государства заявляли 39% россиян, «скорее доверяли» – 37%, каждый десятый «скорее не доверял», 9% –«безусловно не доверяли».

Что касается уровня поддержки премьера Дмитрия Медведева, только 6% опрошенных заявили о «безусловном доверии» главе правительства, 19% – «скорее доверяют», 24% – «скорее не доверяют», 40% – «безусловно не доверяют». В мае «безусловное доверие» Медведеву выражали 10% россиян, «скорее доверяли» – 28%, «скорее не доверяли» – 24%, а «безусловно не доверяли» – 26%.

Опрос «ФОМнибус» проводился в 207 населенных пунктах в 73 субъектах РФ среди 3000 респондентов.

Напомним, правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен в Госдуму 16 июня. Реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году, следует из проекта. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен в первом чтении 19 июля.

Инициатива кабмина вызвала негативную реакцию населения России – петицию подписали более 2,7 млн человек, а акции протеста, организованные профсоюзами, политическими партиями и общественниками, прошли по всей стране. КПРФ инициирует всероссийский референдум о пенсионном возрасте.

Многочисленные соцопросы показали, что подавляющее большинство россиян (почти 90%) отрицательно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию. На этом фоне рейтинги президента России и премьера начали стремительно падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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