Траурные венки, свист и крики «Позор!»: жители Костромы взбунтовались против депутатов, одобривших пенсионную реформу

Пока в Госдуме отчитывают о десятках положительных отзывов из заксобраний регионов и губернаторов на правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, недовольные жители клеймят народных избранников позором и приносят для них траурные венки.

Глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сегодня объявил, что отзывы на пенсионную реформу поступили из 77 регионов – все они положительные, некоторые содержат предложения по поправкам в законопроект, передает «Интерфакс». Речь идет о документах от региональных парламентов, от глав субъектов РФ либо одновременно от тех и других. Ранее сообщалось, что ряд парламентов приняли отзывы тайным голосованием, другие чинили всяческие препоны журналистам с целью засекретить обсуждение пенсионной реформы, ссылаясь на «технические неполадки», при которых якобы невозможна онлайн-трансляция заседания депутатов.

Нилов напомнил, что последний срок подачи отзывов – 17 июля. Спустя день, 19 июля законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении, и нет никаких сомнений, что он не будет одобрен, поскольку большинство в парламенте у представителей «Единой России». Сегодня ЕР заявивила о поддержке непопулярной инициативы. Сегодня стало известно, что думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал депутатам утвердить документ в первом чтении.

Тем временем, жители регионов недовольны депутатскими решениями о поддержке пенсионной реформы. Так, протестную акцию в конце прошлой недели устроили жители Костромы после того, как региональный парламент силами депутатов от «Единой России» одобрил повышение пенсионного возраста. Узнав об итогах голосования, недовольные позицией законодателей костромичи «отблагодарили» выходящих из здания парламента депутатов, поддержавших пенсионную реформу, свистом, скандированием «Позор!» и траурными венками.

«Позор! Позор! Позор! Вон из думы! Убийцы русского народа!», – кричали люди, сообщает издание kostroma.news. Участники протестной акции пояснили, что искусственные цветы на венках символизируют то, что депутаты своим решением обрекли костромичи на «работу до самой смерти». Некоторые единороссы спасались от возмущенных горожан бегством, быстро уезжая от здания парламента на служебных авто. Ранее перед облдумой прошли одиночные пикеты, участники которых требовали поименного голосования по пенсионной реформе. «Народ должен знать своих могильщиков», – заявляли противники пенсионной реформы.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В кабмине позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Кроме того, в Москве начался процесс подготовки всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Согласно результатам последнего исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали резко падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.18

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