Роспотребнадзор выявил регионы России с самой грязной питьевой водой

В России еще есть субъекты, жители которых не имеют доступа к чистой питьевой воде. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре по итогам прошлого года. Специалисты предупреждают, что употребление грязной воды приводит к проблемам со здоровьем, в том числе растет риск возникновения злокачественных опухолей.

В целом по стране обеспечение качественной водой растет, пишут «Известия». В 2017 году доля россиян, у которых есть источники чистой воды для питья, выросла до 91,5% (в 2015-м – 90,4%). В большинстве регионов обеспеченность составляет более 70%. Однако только в трех субъектах показатель достигает 100% – Москва, Санкт-Петербург и Республика Северная Осетия-Алания.

Список антилидеров возглавила Вологодская область. Более половины (55%) граждан, проживающих там, не имеют доступа к источникам, соответствующим санитарным требованиям. В вологодском правительстве заявили, что главная причина проблем с питьевой водой связана с износом сетей и оборудования водоочистных сооружений. На обновление системы выделено 128 млн рублей.

Удручающая ситуация с питьевой водой наблюдается в Костромской области и Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). В этих регионах качественной водой обеспечены только 66,7% жителей. Замыкает список Курганская область – 69,3%.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в городах уровень обеспеченности питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, выше, чем в селах и деревнях.

В свою очередь эксперты напоминают, что потребление чистой воды способствует улучшению общего состояния здоровья. В то же время некачественная вода может вызвать онкологические заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.18

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