Не хочется плодить нищету: россияне отказываются рожать детей из-за нехватки денег

Главная причина, по которой жители России не стремятся обзаводиться детьми, кроется в недостатке денег. Такое мнение высказали большинство россиян, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В то же время в стране выросло число тех, кто считает идеальной семью с тремя детьми.

Социологи сравнили результаты опроса на тему количества детей в семье, полученные в 2014 и 2018 годах. Так четыре года назад каждый десятый считал, что одного ребенка семье вполне достаточно, в текущем году число граждан с таким мнением снизилось втрое (3%). Также стало меньше россиян уверенных, что идеальная семья та, в которой двое детей – 42% в 2018 году против 53% в 2014-м. При этом выросла доля тех, кто считает, что в «идеальной» семье должно быть трое детей (с 28% до 43%). На том же уровне (1%) осталось число тех, кто полагает, что семья может успешно существовать и без детей.

Большинство (54%) россиян видят предназначение брачного союза в детях. Каждый пятый считает, что малыши – это смысл жизни. 14% респондентов характеризуют наличие детей как продолжение рода и улучшение демографической ситуации. 12% полагают, что потомки станут опорой в старости и только 7% уверены, что дети – это просто большое счастье.

На вопрос «Как Вы думаете, почему люди принимают решение не заводить детей?», 44% респондентов ответили, что дети обходятся дорого, а денег недостаточно, не хочется плодить нищету. Каждый четвертый считает, что рожать не хотят из-за эгоизма – дети мешают личной свободе. 12% уверены, что бездетные не хотят брать на себя ответственность, опасаясь, что не смогут воспитать достойного гражданина.

Среди других причин, которые могут служить стимулом отказа от детей, россияне назвали слабое здоровье из-за плохой медицины и отсутствие личного жилья (по 9%), ориентация на карьеру (7%), личный выбор (6%), а также невозможность иметь детей, глупость и сложное состояние экономики (по 5%).

Опрос был проведен 28-29 мая 2018 года методом телефонного интервью. Участие в исследовании приняли более 2000 россиян.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.18

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