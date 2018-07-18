Российским мамам будут дарить набор для новорожденных

В России женщинам, родившим ребенка, будут выдавать «стартовый набор», в который войдут вещи для младенца, необходимые в первое время. В правительстве считают, что подарок не только поддержит молодые семьи, но и простимулирует российских производителей детской продукции.

Программа «Подарок новорожденному» была включена в утвержденный план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, пишут «Известия». Состав набора в помощь мамам определят Министерство промышленности и торговли, Министерство здравоохранения и региональные власти, в этом им помогут педиатры, родительское сообщество, а также эксперты в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.

Как рассказали в Минпромторге, предварительно, в подарок от государства войдут 12 предметов, а именно, одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные.

Предпочтение при составлении набора будет отдаваться отечественным производителям. В правительстве считают, что российская промышленность «способна обеспечить разрабатываемую программу «Подарок новорожденному» необходимой номенклатурой требуемого качества».

Отвечать за финансирование проекта будут администрации субъектов. Стоит отметить, что в некоторых регионах подобные подарки с принадлежностями для новорожденных уже вручаются.

По словам экспертов, набор для младенцев будет дополнительно стимулировать молодых людей рожать детей. Кроме того, есть вероятность, что он станет причиной роста спроса на отечественные детские товары.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.18

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