Кабмину предложили зафиксировать стоимость питьевой воды в магазинах

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с неординарным предложением, которое озвучил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он считает необходимым установить фиксированную государственную стоимость на питьевую воду и обязать торговые точки исполнять это требование. По мнению парламентария, вода должна стоить 15 рублей за 0,5 литра.

«Мной разрабатывается законопроект об обеспечении граждан России доступной качественной питьевой водой. Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене. Прошу вас дать оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Власова на имя Голиковой.

Кроме того, народный избранник раскритиковал применяемые на водоочистных сооружениях во многих городах России технологии. По словам Власова, используемые методы не позволяют говорить о полной безопасности воды «для употребления без дополнительных мер очистки, применяемых гражданами на бытовом уровне». По данным Росстата, у каждого десятого россиянина отсутствует доступ к качественной питьевой воде, отметил депутат.

«Следует отметить, что данная инициатива уже реализуется в некоторых странах мира, одна из таких стран – Турция, в которой стоимость бутилированной воды объемом 0,5 литра составляет (в пересчете) около 15 рублей», – отметил Власов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.18

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