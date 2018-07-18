Социологи составили «рейтинг распутности» городов, принимавших ЧМ-2018

По данным федерального социологического опроса 57% россиянок допускают отношения с иностранцами, а 12% указали, что имеют или имели отношения с подданными других стран. Опрос провело независимое агентство Zoom Market.

Любопытным фактом является то, что 58% дам, имеющих или имевших отношения с иностранцами, признались, что это случилось во время Чемпионата мира по футболу – 2018. Абсолютное большинство женщин, встречавшихся с иностранцами – 78% – относятся к возрастной группе от 18 до 23 лет, 15% – от 24 до 28 лет и только 7% – от 29 до 34 лет.

На вопрос о том, какие качества привлекают россиянок в иностранцах, 67% респондентов назвали перспективу стать женой иностранца и переехать в другую страну, 26% – внешний вид и открытость и 7% – прельстились экзотикой.

Агентство также составило «рейтинг распутности» городов, принимавших матчи ЧМ. Самым целомудренным городом оказалась Казань, а самым распутными – Саранск, Сочи и Москва. За ними следуют Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Санкт-Петербург.

Опрос проводился по методу личных интервью в 11 городах РФ. В опросе приняли участие 2200 девушек в возрасте от 18 до 34 лет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.18

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