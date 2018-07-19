«Пенсию – живым!»: массовый протест у Госдумы против пенсионной реформы

В Госдуме сегодня началось рассмотрение в первом чтении главного законопроекта года – о повышении пенсионного возраста. Скандальная инициатива, больше месяца озвученная правительством, и от которой дистанцировался президент РФ, вызвала массовое общественное недовольство, вылившееся в акции протеста по всей России. Сегодня у Госдумы собрались сотни противников пенсионной реформы, чтобы выразить свое возмущение планам власти. К зданию нижней палаты российского парламенты пришли как простые граждане, так и представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока», «Левого фронта» и других политических и общественных сил, в том числе профсоюзные активисты.

По данным координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, у Госдумы собрались около 500 человек. Часть протестующих стоят в одиночных пикетах с плакатами «Повышение пенсионного возраста – это геноцид!», «Пенсию – живым!», «Путин! Как дожить до пенсии?!», «Пенсионная «реформа» – позор «Единой России»!», «Требуем сохранения пенсионных прав!».

Собравшиеся кричали идущим на заседание депутатам «Позор!» и требовали не голосовать за «позорную реформу». Протестующие также привязывают красные ленты на забор вокруг здания Госдумы, называя их символом борьбы за проведение референдума по вопросу пенсионной реформы. «Уже весь забор Госдумы в красных лентах», – пишет Удальцов в своем твиттере.

Добавим, у здания парламента находится значительные силы полиции, однако, как отмечают протестующие, пока никого не задерживают.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.18

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