ФСБ вступилась за русских медведей

Федеральная служба безопасности предлагает внести медведей в список стратегически важных товаров и ресурсов. По мнению представителей ведомства, это поможет защитить животных от браконьеров.

«Стратегически важными товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая ‎сто тысяч рублей, являются подпадающие под действие Конвенции ‎о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися ‎под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года медведь бурый (ursus arctos), медведь гималайский, или белогрудый (selenarctos thibetanus), кабарга (moschus moschiferus)», – говорится в документе, размещенном на портале нормативных правовых актов.

Части медведей, обитающих на территории России, пользуются большим спросом в некоторых государствах, например, в Китае и Северной Корее. Поэтому браконьеры сотнями убивают животных и вывозят их за рубеж.

Внесение медведей в перечень стратегически важных ресурсов позволит наказывать контрабандистов значительно жестче, как за вывоз ядерных материалов, оружия и культурных ценностей.

Москва, Служба информации «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

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