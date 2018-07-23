Каждому пятому заключенному скорректируют срок наказания

В России изменивший формулы зачета срока содержания под стражей в срок наказания закон, скажется на сроках содержания под стражей порядка 100 тыс. заключенных. Об этом в интервью «МК» рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. «Сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 487,7 тыс. человек, из них попадают под действие закона около 100 тыс. Получается, что каждый пятый», – сообщил Максименко.

Впрочем, ответил замдиректора службы, это не означает, что все они выйдут на свободу: большинству будет сокращен срок наказания. «Непосредственно же освобождению подлежат, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тыс. человек», – добавил он. Максименко уточнил, что заключенные смогут самостоятельно обратиться в суды с ходатайствами о перерасчете срока пребывания в колонии или за них это сделают сотрудники ФСИН. «Если человек сам не пишет ходатайство в суд, то это все равно сделаем мы. Администрация исправительного учреждения обязательно подготовит необходимые материалы и отправит их Фемиде», – заверил Максименко.

Напомним, закон, согласно которому один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии, президент России Владимир Путин подписал в начале июня. Он вступил в силу 14 июля. Из документа также следует, что для приговоренного к отбыванию наказания в колонии-поселении осужденному, один день в СИЗО будет приравниваться к двум дням лишения свободы.

Помимо этого, срок в СИЗО будет учитываться и при отбывании других видов наказания. Так, день в изоляторе будет приравниваться к двум дням принудительных работ, ограничения свободы или ареста, к полутора дням в дисциплинарном батальоне, к трем дням исправительных работ и ограничения по военной службе или восьми часам обязательных работ.

Отметим, что поправки не распространяются заключенных, отбывающих наказание в колониях строгого или особого режима, осужденных за госизмену и шпионаж, а также на тех, кто приговорен по уголовным статьям о теракте, содействию террористам или участию в террористическом сообществе, а также особо опасных рецидивистов или осужденных за незаконное хранение или приобретение наркотиков в особо крупном размере.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.07.18

На Ямале до выборов главы района не допустили полицейского. / Выбирая несвободу. Взгляд на пенсионную реформу под другим углом. / В Нижнем Тагиле сотни горожан вышли на парад рыжих. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»