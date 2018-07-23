Кремль возьмет под контроль в соцсетях всплески недовольства работой чиновников

В России появится программа для отслеживания реакции региональных властей на недовольство граждан, высказываемое в социальных сетях. С такой инициативой выступил Кремль, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Система мониторинга получила название «Инцидент менеджмент», а ее разработка поручена компании «Медиалогия». Продукт позволит отслеживать реакцию на важные резонансные события и будет охватывать пять социальных сетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Главная цель – отслеживать реакцию сообществ на действия властей.

Предполагается, что мониторинг будет вестись по ключевым словам, а его результаты будут накапливаться у регионального администратора, который сможет оценить, какие именно сообщения нуждаются в ответе властей. Кроме того, на администратора возложат функции по сортировке тем по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов. После этого власти должны ответить на сообщение в соцсети. Ответ будет приходить региональному администратору автоматически в рамках той же системы «Инцидент».

Также отмечается, что предусмотрена функция объединения постов по одной теме из разных соцсетей. Ответ властей на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети. Статистические данные по каждому «инциденту» будут доступны местным властям и сотрудникам администрации президента в режиме реального времени. За ответами местных властей в соцсетях в администрации президента наблюдает управление по общественным проектам, которое курирует первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко.

Разработчик системы мониторинга отметил, что изначально «Инцидент» разрабатывался для компаний для управления репутацией бренда в социальных сетях. Программу можно настроить под конкретные задачи заказчика. Пилотный проект «Инцидента» уже запущен в Московской области. В марте 2018 года систему начали внедрять в других регионах – прежде всего тех, где в сентябре пройдут выборы. Сейчас программа в тестовом режиме работает в десяти регионах, а до конца года проект распространят на всю страну. Кремль не является клиентом компании, регионы заказывают систему напрямую у производителя.

Отмечается, что региональные власти ярко продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на всплески недовольства в интернете после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волоколамске. Администрации президента устала бороться с последствиями некомпетентности местных чиновников.

По мнению директора Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, внедрение такой системы сопряжено с рисками значительного увеличения нагрузки на рядовых региональных чиновников и конвейера однотипных ответов, так как зачастую причина недостаточной реакции властей на жалобы кроется не в незнании этих проблем, а в сложности их решения. «Многие из них не могут быть решены на региональном уровне из-за нехватки средств или из-за отсутствия компетенции. Это почти весь блок, связанный с бедностью, недостатками социальной инфраструктуры, тарифами. К тому же неясно, как региональные власти ответят на жалобы в связи с федеральными инициативами повышения НДС и пенсионного возраста», – резюмировал политолог.

Москва, Иван Гридин

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