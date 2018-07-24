Конституционный суд: невыплаченный долг увеличивается вместе с инфляцией

Конституционный суд (КС) РФ подтвердил, что граждане имеют право на индексацию сумм, взысканных в их пользу судом, если их возмещение было так или иначе отложенным во времени. Данное решение основано на ранее обнародованных позициях КС, потому вынесено без проведения публичных слушаний.

Проверить на соответствие Конституции положений ст.208 ГПК РФ суд попросили трое россиян, пишет «РГ». Так, барнаулец Евгений Шкотов в судебном порядке расторг договор купли-продажи автомобиля, однако продолжительное время не мог взыскать с ответчика причитающиеся ему почти 500 тыс. рублей.В КС также обратилась жительница Вологодской области Татьяна Иванова. Ответчик должен был выплатить ей 112 тыс. рублей в качестве компенсации имущественного вреда. Соответствующее решение суд вынес еще в 2013 году, но до 2017 года оно не исполнялось. Третьим исцом является Иван Митин из Архангельской области. Суд взыскал в его пользу с юрлица 1,5 млн рублей, но и этот ответчик не спешил исполнить судебное решение.

Граждане обратились в суды общей юрисдикции с требованием проиндексировать недополученные суммы. Но решения были приняты не в пользу исцов. По мнению заявителей, подход судов, не позволяющий индексировать присужденные суммы, защищает прежде всего недобросовестных должников и противоречит статье 19 Конституции РФ, которая гарантирует право каждого на судебную защиту, особо оговаривая, что «все равны перед законом и судом».

КС обратил внимание на то, что в своем обращении Иван Митин указал на существование постановления Государственного комитета РФ по статистике, в котором индекс потребительских цен назван «одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, который используется в целях анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, решения отдельных правовых споров».

Конституционный суд с позицией заявителей согласился. Из итогового постановления судьи следует, что «конституционные цели правосудия не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не исполняется, что лишает граждан эффективного и полного восстановления в правах». А поскольку ФЗ «О судебной системе РФ» устанавливает, что вступившие в силу решения судов обязательны к исполнению на любом уровне, и неисполнение решения суда влечет за собой ответственность, то правовая система государства не должна позволять, чтобы обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон.

Аналогичной позиции придерживается и ЕСПЧ. И если наличие инфляции признается на государственном уровне – с учетом этих показателей выстраивается экономическая политика страны, то и в частном споре покупательная способность сумм, присужденных одной из сторон решением суда, но не выплаченная своевременно, должна индексироваться.

В связи с вышеизложенным положения ст.208 ГПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой «при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве применимого, – не содержит критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация».

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 24.07.18

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