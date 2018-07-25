Москалькова заявила о необходимости «паспортной амнистии» в России

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о необходимости провести «в отношении добропорядочных граждан», не имеющих гражданства, «паспортную амнистию». По ее оценкам, таких людей в России может насчитываться от нескольких десятков тысяч до миллиона.

«Речь идет о тех гражданах, у которых были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 90-е годы. Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, и правозащитники. К сожалению, работа над реестром данных лиц не завершена и их точное число пока не известно», – приводит РБК слова омбудсмена.

В конце прошлого года Москалькова рассказала о том, что в Крыму насчитывается от двух до четырех тысяч человек, которые живут без паспорта. В связи с этим она направила обращение в правительство, чтобы провести соответствующую проверку и урегулировать данный вопрос.

Москалькова сообщила, что ставила «перед законодателями и ведомствами» вопрос о создании подзаконной базы, разрешающей вопрос людей без гражданства. Она затруднилась назвать точное число людей, проживающих на территории России без паспорта. «Никто не может точно назвать цифру. Двадцать тысяч – сведения, которые есть в ФМС: столько было аннулировано паспортов. Но при последней переписи населения около миллиона граждан заявили, что у них нет документов удостоверяющих личность».

Омбудсмен рассказала, что вместе с коллегами поставила вопрос о создании реестра, который даст более точное представление об этой проблеме, как глобальной, так и государственной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.18

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