Роспотребнадзор дал советы по выбору арбузов и дынь

В связи с началом сезона бахчевых культур Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору арбузов и дынь. Они опубликованы на сайте ведомства. «Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь», – говорится в сообщении.

В частности, специалисты рекомендуют покупать бахчевые только в санкционированных местах, проверить наличие у продавца личной медицинской книжки и информации о юрлице, реализующем арбузы. Кроме того, должны иметься вывеска с указанием времени работы точки продажи, весы, а также полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур.

В ведомстве также напомнили, что реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, а арбузы и дыни, приобретенные в таких точках продажи, могут оказаться опасными для здоровья.

Хороший, зрелый арбуз должен быть крупным, иметь целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус.

Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Уточняется, что дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.07.18

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