Росгидромет дал прогноз погоды на август. Не повезло сибирякам

Август в большинстве регионов России будет жарче обычного. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв. Но летняя жара установится не везде. Так, на территории Сибири прогнозируется температура воздуха ниже нормы, а в центре европейской части РФ август будет скорее дождливым, чем солнечным, отметил и.о. директора Гидрометцентра России. «По осадкам – на северо-западе около и выше климатической нормы. Центральных регионов это также коснется», – сказал Киктёв.

По его словам, жителям Московского региона следует ожидать приход дождей уже к концу текущей недели – на столицу с северо-запада надвигается циклон. Однако в ближайшие дни в столичном регионе будет теплая летняя погода – температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах 25-30 градусов.

Кроме того Киктёв сообщил, что июль стал самым богатым на осадки месяцем лета, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что данный прогноз не отличается от того, что озвучил ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Август будет теплым и комфортным: на большей части европейской территории России температура воздуха обещает быть выше нормы, сообщал он.

Впрочем, по словам самих же метеорологов, вероятность долгосрочных прогнозов не превышает 75%, но синоптики уверены – резко похолодания в августе ждать не стоит. По сравнению с июлем – самым дождливым месяцем года – осадков ожидается не очень много.

Как писал «Новый День», на азиатской территории России – на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке – дневные температуры воздуха тоже будут выше нормы, но характер погоды обещает быть более изменчивым.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.07.18

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