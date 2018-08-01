Прощайте пятерки: российские школы могут уйти от пятибалльной системы оценок

Система оценивания знаний, полученных учениками в российских школах, несовершенна, а потому требует пересмотра. Не исключено, что в скором времени пятибалльная система оценок уступит место другой, более точной.

Вопрос о смене системы оценок в школах обсуждается в Рособрнадзоре. Об этом заявил заместитель главы ведомства Анзор Музаев. «Там очень много работы. Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», – цитируют Музаева «Известия».

По словам руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктора Болотова, пятибалльная система – позавчерашняя, безусловно, ее надо менять, но для изменений нужно прежде всего повышение квалификации учителей.

«Был большой проект по 12-балльной системе. Стобалльная в школе не пойдет, потому что отличать 55 от 57 учителю без специальных психометрических процедур нереально», – добавил Болотов.

Эксперт отметил, что российские школы на деле используют четырехбалльную систему – кол никому не ставят. В то же время учителя добавляют к оценке плюсы и минусы, которые требуется легализовать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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