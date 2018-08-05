В Подмосковье чиновник обругал жителей во время торжественной церемонии

Глава одного из муниципалитетов Тверской области обругал жителей во время торжественного мероприятия.

Инцидент произошел в ходе церемонии открытия фонаря в селе Холмец. На церемонии присутствовал глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов. Раньше освещение в селе было, но когда главой района стал Дубов, дороги населенного пункта погрузились во тьму.

Наконец, после многочисленных жалоб и обращений на главной дороге села установили фонарь. Однако жители подарок не оценили. Женщини заявили главе района, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и попросили перевесить или развернуть подсветку.

Чиновник заявил, что это не их ума дело. А мужчину, попытавшего выяснить, сколько стоит фонарь, что установить его за свой счет, нецензурно отправил в путешествие, обозвав лысым уродом. Досталось и остальным присутствующим на церемонии: их глава района охарактеризовал как «группу агрессивной молодежи» и «подогретую алкоголем гопоту».

А затем перешел к угрозам, пообещав, что устроенный ими Майдан не пройдет них бесследно, и это станет уроком для других поселений, сообщает «Караван+Я».

Когда скандал вышел на федеральный уровень, Дубов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что не употреблял нецензурных слов, а мужчину назвал «не лысым, а пьяным уродом». И добавил, что скандал был раздут специально из-за конфликта земельных интересов: «У меня не вызывает сомнения, кому это выгодно. Я приблизительно представляю себе бюджет этой кампании». Но уточнять, кто раздул скандал и за какие деньги не стал.

Другим СМИ он сообщил, что праздник испортили приехавшие на отдых горожане, а «тихие и спокойные селяне просто не в состоянии адекватно ответить на это хамство».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.08.18

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