Россиянам разрешили получать посылки на «Почте России» без паспорта

Посылки и письма в отделениях «Почты России» можно будет получать без предъявления паспорта и заполнения бумажных извещений. Такая процедура станет возможна при помощи электронной подписи.

Получить электронную подпись можно в любом почтовом отделении, оставив заявление, или по электронной почте, заполнив форму регистрации на сайте «Почты России», сообщили в пресс-службе предприятия.

Для получения отправления клиенту будет достаточно сообщить сотруднику почты свои фамилию, имя и отчество либо трекинг-номер отправления. Затем он должен будет назвать номер телефона, на который поступит код подтверждения SMS-сообщением или пуш-уведомлением. Клиент получит посылку после того, как назовет код подтверждения.

Новый упрощенный порядок получения отправлений тестировался в 18 регионах России. Данная технология коснется всех посылок и писем, получаемых бесплатно, пишут «Известия». По мнению компании, нововведение позволит сократить время выдачи отправлений в пять раз.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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