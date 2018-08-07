В России составили рейтинг населенных пунктов с потешными названиями

В России определили населенные пункты с наиболее забавными и смешными названиями. Всероссийский конкурс проводился путем голосования на сервисе путешествий Tutu.ru. По мнению пользователей, самым веселым названием населенного пункта является Чуваки. Эта деревня расположена в Пермском крае.

На втором месте рейтинга оказалось село Мошонки Калужской области. Замыкает тройку лидеров населенный пункт под названием Варварина Гайка Саратовской области.

Пользователи голосовали и за другие населенные пункты, среди которых немало с потешными названиями: Добрые пчелы (Рязанская область), Большой Смердяч (Вологодская область), Дно (Новосибирская область), Кура-Цеце (Краснодарский край), Жадины (Новгородская область), Колбаса (Новосибирская область) и некоторые другие.

Победитель народного голосования получит кубок с необычным дизайном. Организаторы конкурса вручат его лично в руки главе поселения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.08.18

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