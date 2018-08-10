Главный архитектор Москвы назвал лучшее место для секса в столице

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал журналистам, что парк «Зарядье» стал очень популярным местом для секса, сославшись на соответствующие записи с камер видеонаблюдения.

По словам чиновника, в парке сейчас наблюдается «небывалое количество случаев занятия людьми сексом». Главный архитектор связал эту тенденцию с тем, что горожане ощущают себя в столице безопасно и комфортно.

Кузнецов при этом не уточнил, какие меры принимаются в отношении влюбленных пар, застуканных на занятии сексом на территории парка.

Отметим, что парк «Зарядье» открылся в сентябре прошлого года на месте снесенной гостиницы «Россия» рядом с Красной площадью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.08.18

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