Гидрометцентр: С теплым сентябрем повезет не всем. Кое-где выпадет снег

В Гидрометцентре рассказали о погоде на сентябрь. Не повезет уральцам и сибирякам, а в большинстве других регионов первый месяц осени обещает быть теплее обычного. Так, по словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Владимира Тищенко, на большей территории Европейской части России, в частности Центрального, Южного и Северокавказского федеральных округов, а также Самарской и Саратовской областей, в сентябре среднесуточная температура воздуха будет около нормы и выше.

Для Москвы среднесуточная температура сентября составляет 11 градусов тепла, но по прогнозам, она составит примерно 14 градусов – около 18 днем и 10 градусов ночью. В Саратовской области – 14 градусов в течение суток, в Ростовской – 17 градусов, пишет «Российская газета».

В регионах Уральского федерального округа и на большей территории Сибири сентябрь ожидается около и ниже нормы. Так, к температурам ниже нормы стоит готовиться жителям и гостям центральных районов Красноярского края и Томской области, а в северных районах Сибири – Эвенкии и Таймыре – не стоит удивляться выпадению сентябрьского снега.

Жителям большинства регионов Дальнего Востока можно рассчитывать на теплый сентябрь. Температуры выше нормы ожидаются на Чукотке и Камчатке, в Магаданской области и севере Хабаровского края.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.08.18

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