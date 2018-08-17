В Роспотребнадзоре рассказали о вреде Киркорова, Бузовой, Face и Скриптонита

Специалисты управления Роспотребнадзора по Новгородской области прокомментировали запрет на исполнение песен ряда известных российских исполнителей на дискотеках в детском лагере «Олимпиец». В частности, в ведомстве пояснили, что неокрепшую психику детей необходимо защищать от пагубного информационного воздействия, а все подобные запреты регулируются законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В управлении отметили, что подростки нуждаются в защите от некачественного информационного воздействия, которое способно разрушить несформировавшуюся личность ребенка, побудить попробовать наркотики, начать отрицать семейные ценности, передает ТАСС. Ввиду этого такая информация не может распространяться в детских организациях, включая зоны отдыха и оздоровительные лагеря.

По словам директора лагеря Ларисы Судиловской, попавшие под запрет музыкальные произведения содержат ненормативную лексику, сексуальный подтекст, а также связанные с алкоголем и наркотиками сюжеты. Она уточнила, что данный запрет распространяется только на дискотеки. В свое свободное время воспитанники имеют право слушать любые песни.

Памятка с перечнем запрещенных исполнителей и слов, используемых в текстах, пофвилась в лагере 12 августа. В частности, под запретом оказались песни Киркорова, Монеточки, Бузовой, рэпера Face, Скриптонита, Тимати и других исполнителей.

Великий Новгород, Иван Гридин

Великий Новгород. Другие новости 17.08.18

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