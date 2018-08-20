В России разработали улучшенные стандарты для жизни студентов в «общагах»

Росстандарт впервые разработал требования к услугам, предоставляемым в студенческих общежитиях. Из текста документа, опубликованного на сайте службы, следует, что по желанию студентов их будут будить по утрам перед началом занятий.

В разработанном стандарте также содержатся рекомендации проводить уборку санузлов и душевых не реже одного раза в день и менять постельное белье не реже одного раза в неделю. Кроме того, согласно нового ГОСТа, проживающие в общежитиях студенты должны быть обеспечены утюгами, гладильными досками и фенами. Помимо этого вблизи общежития должна быть аптека и существовать возможность быстрого вызова скорой медицинской помощи, а на этажах должны быть кулеры с водой.

В документе также указано, что в одной комнате могут проживать не более четырех человек, а на одного жильца должно приходиться не менее 6 квадратных метров при высоте потолков не менее 2,5 метра. «Общежития должны быть обеспечены санузлами (санблоками) из расчета не менее одной туалетной кабины, одного умывальника и одной душевой кабины на 10 проживающих. Рекомендуется устройство раздельных санузлов и душевых кабин для мужчин и женщин», – говорится в документе.

Среди дополнительных услуг, за которые можно взимать плату, – доступ в интернет, телевидение, автоматы с напитками и снеками, фитнес-зал, сейфы. Перечень этих услуг может быть расширен по решению администрации, указано в документе.

Документ, по данным «Известий», вступит в силу 1 марта 2019 года, однако будет носить рекомендательный характер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.18

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