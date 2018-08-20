Опрос: Большинство россиян уверено в заговоре против РФ

Две трети россиян (66%) выразили уверенность, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие. Стоит отметить, что среди представителей старшего поколения россиян – 45 лет и старше – такого мнения придерживается 72% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Четверть опрошенных (26%) уверены, что «группы заговорщиков» не существует. Большинство тех, кто придерживается данной точки зрения – представители молодежи (18 лет – 24 года) и люди с неполным средним образованием – 47% и 42%, соответственно. Они заявляют, что, если отдельные историки и пересматривают исторические события в России, то потому, что они стремятся докопаться до истины.

Примечательно, что большинство граждан России (63%) полагает, что некая организация стремится разрушить сформированные у россиян духовные ценности с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Выше эта доля среди 45 – 59-летних (69%) и людей со средним специальным образованием (67%).

Обратного мнения придерживается четверть россиян (24%), говоря, что никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России не существует. Молодежь (18-24 года) чаще остальных (48%) утверждает, что люди, выступающие в защиту прав представителей сексуальных меньшинств в России, не преследуют разрушительных целей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.18

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