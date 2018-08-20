Путин начал внезапную проверку боеготовности в России

Президент РФ, верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности в Восточном и Центральном военных округах, а также в воинских частях ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. О начавшейся проверке сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, проверка, стартовавшая сегодня в 5 часов утра, продлится с 20 по 25 августа. Она проводится в преддверии беспрецедентных по масштабу учений «Восток-2018», которые пройдут в сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке. В маневрах будут участвовать соединения Восточного и Центрального военных округов, Северный флот, ВДВ, дальняя и военно-транспортная авиация, а также военнослужащих Китая и Монголии.

Напомним, крупнейшая за последние два года внезапная проверка боеготовности российской армии прошла в августе 2016 года. Тогда были задействованы силы трех военных округов, Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также подразделения ВДВ.

Добавим, что 21 августа в подмосковном Алабино начинает работу форму «Армия – 2018».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.18

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