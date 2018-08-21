В России появятся охотники за головами: полиция будет платить информаторам

Министерство юстиции России утвердило схему поощрения граждан, которые на добровольных началах помогают полиции в раскрытии преступлений. В МВД считают, что материальное вознаграждение станет хорошим стимулом для населения сообщать стражам порядка ценные сведения о злоумышленниках. Впрочем, не исключено, что полицейские будут злоупотреблять нововведением.

В МВД более года разрабатывали порядок помощи полиции в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников, пишет «Коммерсант». Ранее правоохранители награждали добровольцев, однако как такового бюджета на эти цели не было, а деньги изыскивались из собственных фондов ведомства под каждый конкретный случай. Чаще всего помощников награждали грамотами, ценными подарками и медалями.

Приказ «Об утверждении положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших» одобрил Минюст без существенных замечаний. Действовать этот нормативный акт начнет после официального опубликования на сервере органов государственной власти России.

Если полиции нужна помощь населения, соответствующее подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. С получением одобрения устанавливается сумма поощрения, которая может составить от 50 тысяч до 10 млн рублей.

Выплаты до полумиллиона утверждаются начальником регионального управления, до 3 млн рублей – первым заместителем руководителя МВД. Особо важные сведения могут стоить и больше, но тогда решение о вознаграждении будет принимать лично глава ведомства Владимир Колокольцев.

После поимки преступника полицейские в течение двух недель обязаны уведомить информатора. Деньги могут быть переданы как наличностью, так и перечислением на счет. Если в вознаграждении отказано, об этом также нужно сообщить тому, кто предоставил информацию. Отказ он может обжаловать в суде.

В МВД уверены, что возможность получить деньги за сведения станет дополнительным стимулом для граждан. Вероятно, частные детективы даже сделают помощь полиции основным источником своего дохода и таким образом превратятся в охотников за головами злоумышленников.

Тем временем, в профсоюзе не исключили, что нововведение может стать причиной злоупотреблений со стороны правоохранителей. Так ничто не мешает самим полицейским вычислить преступника и передать сведения доверенному лицу, который выступит в качестве информатора, а вознаграждение поделит с сотрудниками МВД.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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