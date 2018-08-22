Цена вопроса – 30 миллиардов: главред «МК» делит имущество с супругой

Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев разводится с женой Евгенией Ефимовой и делит в суде совместно нажитое имущество. Речь идет о 30 миллиардах рублей – в эту сумму Ефимова оценила стоимость долей и акций в хозяйственных обществах. Заседание пройдет в закрытом режиме уже в этот четверг, 23 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда столицы Алексея Черникова.

Сам список совместно нажитого завораживает. По данным издания, это 11 нежилых помещений в столице, два жилых дома и 15 земельных участков в Подмосковье, зарегистрированных на Гусева. Стоимость недвижимости оценивается в 1,5 млрд рублей. Кроме того, предстоит разобраться с долями и акциями в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, принадлежащих Гусеву, в том числе акциями ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ЗАО «Издательский дом МК», долями в компании «Фрегат» и ООО «МК.Медиа-сервис».

В иске также указаны нежилое помещение в собственности ООО «Рекламно-информационное агентство «О»Кей», пять нежилых помещений в собственности издательского дома «МК» и жилой дом в центре Москвы в собственности ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец». Именно там сейчас проживают супруги.

Отмечается, что часть помещений сдается и собственники получают доход от аренды.

Между тем, в окружении семьи Гусева уверяют, что Ефимова не осведомлена о реальной стоимости бизнеса, так как не участвует в делах обществ.

Известно также, что разделить имущество во внесудебном порядке супругам не удалось, несмотря на предпринимавшиеся попытки.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.08.18

Столичных журналистов удивило вызывающее письмо из уральского пресс-центра ТАСС (СКРИН). / Полпред Цуканов поздравил уральцев с Днем Российского флага. / Киллеров из тюменского УФСБ обвинили в убийствах, разбое и похищении людей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»