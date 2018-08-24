85% школьников практически здоровы, но Минздрав нацелен на 100% результат

В российские школы 1 сентября пойдёт несколько миллионов детей. Большинство из них может похвастаться не только хорошей подготовкой, но и отменным здоровьем. Как сообщила директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина, «в целом по стране 85% детей здоровы или практически здоровы, имеют только функциональные небольшие нарушения». «Эта цифра достаточно высока, но естественно мы работаем над тем, чтобы здоровье школьников улучшалось», – отметила она.

Многие дети сталкиваются с «болезнями школьника»: ухудшение зрения, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и проблемы с осанкой. Поэтому в ведомстве отметили, что направленная работа по профилактике будет проходить на протяжении всего учебного года.

Уже сейчас в школах пяти регионов успешно реализуется проект по развитию технологий, сберегающих здоровье. Также в большинстве российских школ обычной практикой стали специальные лекции по правилам поддержания здорового образа жизни, причём как для детей, так и их родителей. А в Москве крупные комбинаты, которые занимаются питанием школьников, проводят экскурсии-дегустации с лекциями о здоровой и вкусной еде.

Не секрет, что именно правильное питание становится залогом не только физического здоровья, но и полноценной умственной деятельности. В России большое число детей школьного возраста имеет проблемы с лишним весом, а в ряде случаев уже диагностировано ожирение. Это напрямую связано с нерегулярным и неправильным питанием, в том числе и в учебном заведении. К сожалению, в некоторых регионах процесс школьного питания несовершенен. Значительное уменьшение количества ребят с проблемами ЖКТ прослеживается там, где питание взято под всецелый контроль крупных пищевых комбинатов.

Одним из ярких примеров является Москва. Там вся сфера детского питания передана на аутсорсинг профильным организациям. Их специалисты в команде с ведущими диетологами и под контролем Роспотребнадзора разрабатывают и готовят максимально полезные блюда. Детский рацион составлен с учётом всех нюансов и сбалансирован по соотношению белков, жиров и углеводов. В меню ежедневно включаются свежие овощи и фрукты, горячие блюда и молочная продукция. Для приготовления всех блюд используется только паровая обработка или тушение. Благодаря такому подходу к питанию отмечается значительное улучшение здоровья детей, что, несомненно, сказывается на их полноценном развитии и повышении успеваемости. Полезные изменения происходят не только в меню, но и в самой системе питания. Так, в школьных столовых появились уголки полезных продуктов «Здравушка». Ассортимент этих киосков здоровья состоят из товаров без сахара и глютена, а также низкокалорийных и направленных на повышение иммунитета продуктов. Об успешности этого проекта говорит его востребованность среди школьников.

Ещё с одними «болезнями школьника» – ухудшение зрения и искривления осанки – также началась активная и успешная борьба. Для сохранения их в норме разработаны санитарные требования к расположению парт в классе и соответствию их размеров росту детей. Особое внимание уделено освещённости учебных помещений. На данный момент Роспотребнадзор проверил 89% школ, в которых были устранены все неисправности.

Значительную роль в сохранении физического здоровья, в том числе правильной осанки и корректного веса, играет спортивные нагрузки. Елена Байбарина пояснила, что школьная программа активно включается в физическое воспитание детей: «У нас предусмотрены 4 физкультурных группы, с разной степенью нагрузки, которые предусматривают возможности достаточного движения для детей с различными заболеваниями. У нас нет такого, чтобы каким-то детям было бы запрещено вообще заниматься физической культурой». Большой вклад в сохранение здоровья ребёнка могут внести и родители школьников. Правильно организованный режим питания, дня и сна, а также рабочее место должны быть не только в стенах учебного заведения, но и дома. Всё это очень важно для успеваемости и настроения ребёнка. Особое внимание родителям следует уделить свободному времени и организовать его таким образом, чтобы в нём совмещались учебный процесс и подвижные занятия. «В свободное время ребенок должен играть в футбол не с джойстиком, а бегая на улице. Жизнь ребенка должна быть разнообразной и полноценной, и это ответственность родителей», – рекомендуют в Минздраве.

Часто родители сталкиваются с эмоциональной усталостью и нежеланием школьника учиться. Семейный психолог «Московской психологической лаборатории 12» Наталья Белова в таких случаях советует «вместе с ребёнком искать интересное ему». Важно дать ему выбор и позволить самостоятельно принять решение. «Единственная и самая верная мотивация ребёнка, по мнению психологов, – его собственная». Только в этом случае он будет продвигаться по учебе из собственного интереса, а не из страха или за поощрение. Ни в коем случае нельзя жёстко критиковать идеи и выбор ребёнка, иначе он начнёт чувствовать себя неуверенно. А в будущем это приведёт к проблемам с выбором и неспособности самостоятельно решать даже незначительные проблемы.

Детское здоровье складывается из множества факторов: режим питания, распорядок дня, спортивные нагрузки и учебный процесс. Соблюдение всего этого комплекса как в учебном заведении, так и дома – залог не только физического, но и морального здоровья школьника.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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