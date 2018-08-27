МВД получило миллионы на вознаграждение информаторов

МВД с сегодняшнего дня начинает выплаты вознаграждений россиянам за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников – в силу вступил соответствующий приказ.

Гражданин может рассчитывать на получение вознаграждения вплоть до нескольких миллионов рублей, если предоставит «достоверную информацию, которая привела к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого». Решение о выплате компетентные органы рассмотрят только после задержания, а также предъявления обвинения подозреваемому, которого поймали по предоставленной информации.

Также отмечается, , что тот, кто помог раскрыть преступление, будет проинформирован о выплате не позднее двух недель со дня издания приказа. Об отказе известят в течение семи дней со дня утверждения заключения о результативности представленных сведений.

Деньги для выплаты вознаграждения зарезервированы в финансово-экономическом отделе МВД и будут перечисляться в территориальный орган министерства целевым назначением после поступления заявки, следует из текста приказа.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин предложил не делить при назначении вознаграждения людей на тех, кто служит или не служит в правоохранительных органах. Он считает, что и полицейских следует стимулировать рублем.

«Представьте, я опер, и ловлю этого преступника, за которого объявлено вознаграждение 10 млн рублей. Столько денег я заработаю за 20 лет! И я ловлю его, а получаю ноль. А если гражданин информирует о местонахождении преступника, то он получает 10 млн рублей. Он скажет, да пошли вы все в баню, пусть гражданские и ловят», – цитирует Пашкина НСН.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.18

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