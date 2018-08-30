За применение лазера из хулиганских побуждений хотят сажать на 15 суток

Ространснадзор предложил ужесточить наказание для «лазерных хулиганов». Виновных в действиях, угрожающих безопасности полетов, хотят штрафовать или арестовывать на 15 суток. Инициатива также предусматривает увеличение штрафов за другие нарушения на территории аэропортов.

Как пишут «Известия», Ространснадзор предложил переписать практически всю ст. 11.3 КоАП. В частности, статью хотят пополнить новым видом нарушения – «за умышленное применение» лазеров и изделий на их основе «в направлении осуществляющих руление, взлет, посадку и полет воздушных судов». Штраф для «лазерных хулиганов» предлагается установить в размере 15 до 30 тысяч рублей, либо отправлять злоумышленников под арест на 15 суток. При этом орудие преступления – лазерное устройство – подлежит обязательной конфискации.

Помимо этого, ведомство предлагает кратно увеличить сумму санкций за нарушения в пределах аэродрома. Так за использование петард, салютов и другой пиротехники штраф вырастет в 10 раз – до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юрлиц и предпринимателей.

Проход или проезд на территорию аэропорта без разрешения обернется штрафом до 10 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч и до 150 тысяч рублей для должностных и юридических лиц соответственно.

Стоит отметить, что в прошлом году в России ввели уголовную ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», однако привлечь виновников по этой статье крайне сложно, да и касается она только нарушителей, достигших 16 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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