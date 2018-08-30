Вместо рыбы и морепродуктов россиянам продают лёд

Роспотребнадзор опубликовал итоги проверки рынка рыбы и морепродуктов, проведенной в первой половине 2018 года. Оказалось, что чаще всего производители оставляют на своей продукции слишком много глазури. Таким образом, россияне вместо рыбы покупают лёд.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в общей сложности специалисты исследовали более 30 тысяч проб продукции из водных биоресурсов. Рыбу проверяли на соответствие по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям и на радиоактивные вещества.

Только 1% проб не соответствовали санитарно-химическим и паразитологическим нормам, 5% – не отвечали по микробиологическим показателям, 6% – по физико-химическим показателям.

В службе отметили, что чаще всего производители злоупотребляют ледяной глазурью. Так каждая пятая проба импортной продукции не соответствует требованиям по содержанию глазури.

«По всем фактам выявленных нарушений Роспотребнадзором приняты меры административного воздействия, вся продукция, не соответствующая обязательным требованиям, снята с реализации», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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