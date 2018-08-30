Спикер Совфеда Валентина Матвиенко стала вдовой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко овдовела. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко о телефонном разговоре белорусского лидера со спикером Совфеда. Лукашенко выразил политику глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга – Владимира Матвиенко.

«Слова поддержки глава государства также передал всем родным и близким Владимира Матвиенко», – цитирует сообщение пресс-служба главы Белоруссии belta.by.

Глава верхней палаты российского парламента познакомилась со своим мужем во время учебы в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. Владимир Матвиенко был ее однокурсником. На пятом курсе они поженились. В 1973 году у пары родился сын Сергей. До 2000 года Владимир Матвиенко работал в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В последние годы он болел и передвигался в инвалидной коляске. По данным СМИ, супруг спикера Совфеда проживал в загородном доме в Ленинградской области.

Минск, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Минск, Москва. Другие новости 30.08.18

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