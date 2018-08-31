Россия объявила войну импорту: зарубежные продукты попадают в брак в три раза чаще

За последние 10 лет Роспотребнадзор изымает из оборота импортные товары в три раза чаще. Как пояснили в службе, в России установлены более жесткие нормативы по безопасности пищевой продукции, чем в Европе и Америке.

В 2007 году из объема всей изъятой продукции на зарубежные товары приходилось 10%, в 2017 году – 35%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора. Ежегодно специалисты службы проверяют 2 млн проб реализуемой в рознице пищевой продукции.

«В этом году доля проб импортной продукции, которая не соответствует обязательным требованиям по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации, по-прежнему остается высокой, – рассказали в ведомстве. – Так, в первом полугодии 2018 года этот показатель в категории «молочная продукция» составил около 6%, а в категории «рыба и рыбные продукты» – свыше 20%».

Дело в том, что Россия предъявляет более жесткие требования к безопасности продуктов, чем другие страны. В частности, речь идет о содержании отдельных антибиотиков, гормонов роста, нитратов, радионуклидов, пестицидов, а также ряда патогенных микроорганизмов.

Кроме того, Роспотребнадзор зачастую не устраивают правила маркировки пищевой продукции, которые могут ввести в заблуждение потребителя. Например, некоторые зарубежные производители отказываются указывать сроки годности на своих товарах.

По словам экспертов, речь может идти не только о высоких стандартах, увеличение доли импорта в изъятой продукции может быть обусловлено и другими факторами. Так одним из приоритетов работы Роспотребнадзора является борьба с санкционными товарами. Не исключено, что доля импортной «забракованной» продукции выросла именно из-за снятия с реализации санкционки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.08.18

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